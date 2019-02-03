الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال موقع أبشر

موقع أبشر من أهم المواقع الخدمية المقدمة من قبل وزارة الداخلية بالمملكة السعودية، حيث أنه سهل الإجراءات الروتينية التي يحتاجها أستخراج أي مستند حكومي على الأشخاص بشكل كبير ، وسوف نقوم اليوم بشرح جميع التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال موقع ابشر بكل سهولة، كما يمكن أيضاً معرفة قيمة الغرامات المقررة على هذه المخالفات.

خدمه ابشر يمكن لكل مواطن سعودي مقيم في السعودية أو الوافدين من خلال الدخول على موقع ابشر معرفه قيمة المخالفات المرورية على سيارته بكل سهوله، وذلك فقط من خلال رقم الهوية، حيث أن وزارة الداخلية بالمملكة تقدم هذه الخدمة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين السعوديين، كما يمكن من خلال موقع ابشر أنجاز العديد من الخدمات الأخري .

طريقه الاستعلام عن المخالفات المرورية في موقع ابشر

1-يتم عمل حساب على موقع ابشر إذا لم يكن الشخص مسجل حساب بالموقع من قبل.

2- يتم الدخول على موقع ابشر من هنا ،ثم نختار كلمة الاستعلامات الإلكترونية سوف يتفرع منها قائمة أخرى بها العديد من الاستعلامات يتم أختيار كلمة المرور.

3-سوف يظهر قائمه فرعية نضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية بعد ذلك يتم ملئ جميع البيانات المطلوبة من رقم الهوية و الرمز المرئي المكتوب علي الصفحة من أعلى ثم يتم الضغط على كلمة “عرض” في خلال ثواني سوف يتم عرض جميع المخالفات على السيارة .