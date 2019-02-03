شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: في العلا.. حضارة جديدة يبنيها الملك وولي العهد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

أكد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن منطقة العلا التي تعاقبت عليها حضارات كثيرة تشهد الآن حضارة جديدة يبنيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان

وأعرب في تغريدات له على حسابه في «تويتر» عن سعادته بزيارته محافظة العلا، أمس (السبت)، يرافقه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد. وقال: «في عاصمة الجبال وعاصمة التاريخ والآثار في العلا حضارات تعاقبت هنا وحضارة جديدة يبنيها أخي الملك سلمان وولي عهده على أرض المملكة الحبيبة».

من جانبه، عبَّر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن سعادتهما وترحيبهما بزيارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد لمدينة العلا.

وقال وزير الثقافة عبر «تويتر» أمس (السبت): «تشرّفنا في محافظة العلا بزيارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد، والوفد المرافق»، مضيفا: «مرحباً بسموه وبصحبه الكرام».

وكان أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز توج أمس، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، الفائزين ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل في العلا.

وبدأ الحفل بتكريم أمير الرعاة والمنظمين ورؤساء اللجان، بعدها تم تتويج الفائزين بالسباق، حيث حصل على كأس المركز الأول الفارس يعقوب العنزي من إسطبل المملكة القابضة للأمير الوليد بن طلال، وفاز بكأس المركز الثاني الفارس عايض العصامي من إسطبل ناصر العصيمي، بينما حصد كأس المركز الثالث الفارس سلطان أبو رأس من إسطبل زكي القرشي.