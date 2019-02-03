شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان.. مساعدات غذائية وطبية للسوريين واليمنيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 52 طنا، شملت: 1406 بطانيات و703 سلة غذائية على الأسر السورية اللاجئة في بلدة عرسال بالبقاع اللبنانية.

على صعيد متصل، قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3503 وصفة طبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير الجاري.

من جانب آخر، وزع المركز الدفعة الثالثة من محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي لمركز الكلى بحضرموت (21 طنا تحتوي على 1750 جلسة استصفاء)، يستفيد منها مركزان للكلية الصناعة (اليسر بسيئون والقطن) ومستشفى ابن سيناء بالمكلا. وأوضح وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري أن هذه المعونات لمسة إنسانية ليست بغريبة على مركز الملك سلمان للإغاثة بل تعد امتدادا لجهوده المتواصلة لدعم القطاع الصحي في حضرموت الوادي.

وأكد أن هذه الدفعة ستساعد مراكز الكلى في تقديم خدماتها لمرضى حضرموت الوادي والصحراء والمترددين على تلك المراكز من المحافظات المجاورة، مقدما شكره وتقديره للجهود التي تبذلها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، مضيفا "تعجز الكلمات عن الشكر لله أولا ثم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، الذين يسعون دوما للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، في ظل الظروف الراهنة والصعبة التي نمر بها.

يذكر أن مراكز الكلى بحضرموت قد تسلمت خلال عام 2018 دفعتين من المعونات من مركز الملك سلمان للإغاثة تقدر بـ 56 طناً من المحاليل والمستلزمات الطبية للاستصفاء الدموي تشتمل على 5666 جلسة استصفاء، استفاد منها مرضى الفشل الكلوي بحضرموت والمحافظات المجاورة.