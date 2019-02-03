شكرا لقرائتكم خبر عن 80 حكماً بالسجن وسداد 12 مليوناً تلاحق مالك مستشفيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الداني (جدة)

تلاحق أكثر من 80 حكما تنفيذيا تشمل السجن وسداد 12 مليون ريال مالك مجموعة مستشفيات شهيرة في جدة، في الوقت الذي لا يزال فيه طليقا، فيما يطارد أصحاب الحقوق من الكادر الطبي والعاملين بالمستشفى مستحقاتهم التي تصل إلى 57 مليون ريال، بما فيها حقوق شركات ومؤسسات طبية وغيرها.

وأكدت مصادر لـ "الخليج 365" أن الأحكام صدرت ضد مالك المستشفى منذ 15 شهرا، لسداد حقوق الكادر الطبي في قضايا بدأ تداولها منذ 5 سنوات. يذكر أنه قبل أيام ألقت شرطة محافظة جدة في قضية مشابهة القبض على مالك مستشفى خاص بالمحافظة، بعد صدور أوامر محكمة التنفيذ بحبسه، بشأن مطالبات مالية لم يف بها، بعدما صدرت بحقه أكثر من 32 حكما، بسبب مطالبات أطباء وعمالة وشركات. وتتجاوز حقوق الكادر الطبي بمفرده 1.5 مليون ريال. وبحسب مصادر "الخليج 365" فإن القضية تعود إلى 7 سنوات، بعد تراكم المخالفات ضد المستشفى، الأمر الذي أدى إلى إغلاقه، وتسريح الكادر الطبي دون الوفاء بحقوقهم، فضلا عن الشركات وأصحاب الحقوق.

وأودع مالك المستشفى في سجن ذهبان بعد مماطلته الدائنين أكثرمن 7 سنوات.