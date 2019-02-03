شكرا لقرائتكم خبر عن 2061869 عملية تحقق وسداد إلكتروني من محاكم التنفيذ في عام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

نفذت جميع محاكم ودوائر التنفيذ منذ إطلاق وزارة العدل خدمتي التحقق والسداد الإلكترونيتين منذ نحو عام 2061869 عملية، بارتفاع قدره 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حينما سجلت 1590588 عملية.

واستحوذت محاكم ودوائر التنفيذ في 4 مناطق على 77% من إجمالي العمليات المسجلة منذ إطلاق التحول الرقمي لمحاكم التنفيذ، تقدمتها محاكم منطقة الرياض بـ569332 عملية، تلتها مكة المكرمة بـ559145 عملية، ثم المنطقة الشرقية بـ323822 عملية، في حين سجلت المدينة المنورة 140971 عملية تنفيذية خلال الفترة. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أعلن قبل نحو عام إطلاق خدمتي التحقق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحول الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ، بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية. وقالت الوزارة إن إطلاق وزير العدل للخدمتين علامة فارقة في مسيرة قضاء التنفيذ، إذ أسهم بفعالية في تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية واستغناء المستفيدين عن مراجعتها.