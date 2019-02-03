شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ساعة.. العمل في مركز اتصال «التقاعد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

مددت المؤسسة العامة للتقاعد مواعيد العمل في مركز الاتصال إلى 12 ساعة عمل يومياً، من الساعة الـ8 صباحاً وحتى الساعة الـ8 مساء، طيلة أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت من الساعة الـ1 ظهراً وحتى الساعة الـ8 مساءً.

وأوضحت «التقاعد» أن هذه الخدمة تأتي تماشيا مع إطلاقها إستراتيجيتها التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنـامج التحول الوطني 2020 برؤيـة تسعى إلى تحقـيق الريادة والموثوقية في مجال الحماية الاجتماعية ورسالة تعزز رخاء وطمأنة المشتركين والمتقاعدين، ولتحقـيق أهداف المؤسسة الإستراتيجية قامت بتدشين 25 برنامجاً و70 مبادرة.

وتضم المؤسسة العامة للتقاعد 60 فرعاً موزعة على جميع المناطق، تشمل 51 فرعاً للرجال و9 للنساء، إذ تقدم هذه الفروع خدماتها لـ876070 متقاعداً، منهم 780425 من الذكور بنسبة 89%، و95530 من الإناث بنسبة 11%، إضافة إلى ذلك تقدم المؤسسة خدماتها إلى أكثر من 627492 مستفيداً.

وتشمل الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتقاعد بفروعها: استقبال العملاء، طباعة خطابات التعريف بالمعاش، طباعة البطاقة التقاعدية، استلام وتسليم المستندات، إنهاء المعاملات التقاعدية «متقاعدين ومستفيدين»، خدمة المستشار التقاعدي «الاستفسارات التقاعدية للعملاء»، إضافة إلى الإجابة عن الاستفسارات، وإقامة الفعاليات وورش العمل، ومتابعة المعاملات.