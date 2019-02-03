شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات عملية لنشر ثقافة الاختبارات الدولية بتعليم الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)

خرج المجلس التعليمي لمنطقة الرياض في اجتماعه الثاني برئاسة مدير تعليم الرياض حمد الوهيبي، بخطوات عملية لنشر ثقافة الاختبارات الدولية (timss) بين الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور، باعتبارها مؤشراً لما وصل إليه التعليم في بلادنا من تطور وتقدم تعليمي.

وأكد الوهيبي أن الوزارة أولت اهتماماً بالمشاركة الجادة في الاختبارات الدولية من خلال نشر ثقافتها بين جميع منتسبي التعليم عبر عقد الدورات التدريبية لقادة المدارس ومشرفي مكاتب التعليم، إضافة إلى التوعية بأهميتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، وأن أولياء الأمور شركاء مهمون في توعية أبنائهم بأهمية الاختبارات الدولية ومشاركتهم الجادة فيها.

من جانبه، أوضح أمين إدارة تعليم الرياض ورثان الورثان أن المجلس ناقش خطة الاستعداد للعام للدراسي القادم، وركز على خطاب وزير التعليم في ورشة العمل التي أقامها مع مديري التعليم التي حدد فيها توجهات الوزارة القادمة والمشاركة الفاعلة في الاختبارات الدولية timss وإعداد الأنشطة التي تحسن من مستوى الأداء بها، ورفع مستوى القراءة والكتابة لدى الطلبة والاهتمام بالصفوف الأولية والطفولة المبكرة من خلال التوسع في رياض الأطفال وتطويرها، والزيارات الميدانية للمدارس للوقوف عن كثب عليها، وتحفيز الميدان بما يخص نواتج التعليم.