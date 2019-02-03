شكرا لقرائتكم خبر عن 139 محكما ومحكمة لجائزة التعليم للتميز يتدربون في «جستن» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اختارت الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية «جستن»، 139 متقدما ومتقدمة من بين 500 مسجل، لحضور دورة محكم معتمد، الذين سيسند إليهم تحكيم أعمال جميع الفئات المتقدمة لجائزة التعليم للتميز التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع أمانة الجائزة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية «جستن» عميد كلية التربية في جامعة الملك سعود، الدكتور فهد الشايع، أنه تم تدشين فعاليات الدورة أمس الأول (الجمعة)، لتدريب المحكمين من العاملين في الميدان التربوي وذلك بهدف تحكيم أعمال المتقدين لجائزة التعليم للتميز في فئاتها الـ 11. وقال الشايع إن «جستن» أشرفت على الجائزة منذ إنشائها كما أشرفت على تطوير معايير الجائزة.

وقدم الشايع شكره لوزارة التعليم ممثلة في وزير التعليم ونائبه ووكيل الوزارة للأداء التعليمي، وأمانة الجائزة على ثقتها في «جستن» التي تتشرف بتطوير الجائزة ومعايير تحكيمها. من جهته أوضح مدير مشروع تطوير جائزة التعليم للتميز الدكتور فايز بن عبدالعزيز الفايز أن دورة محكم معتمد تأتي في إطار حرص أمانة الجائزة على تدريب وتأهيل أكبر عدد ممكن من المحكمين الذين سيسند إليهم تحكيم أعمال جميع الفئات المتقدمة للجائزة، مشيراً إلى أن العدد المسجل في هذه الدورة بلغ ثلاثة أضعاف العدد المرشح لحضور هذه الدورة وبعد الفرز وتطبيق الشروط على المتقدمين تم اختيار 52 متقدما و87 متقدمة لحضور الدورة.

وأفاد الفايز أن الجمعية حرصت على اختيار أفضل المدربين ومن أصحاب الخبرة الذين مارسوا العمل التحكيمي كما ساهموا في بناء معايير الجائزة في مرحلتها التطويرية.

وأشار إلى أن الدورة تشمل 3 مراحل وهي التدريب النظري لمدة 15 ساعة ثم اختبار تحريري ثم تطبيق عملي مدته 45 ساعة وبعد ذلك يمنح المشارك شهادة محكم معتمد لجائزة التعليم للتميز.