شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الطائف تستعين بمعهد متخصص لتدريس العزف والغناء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

كشف مدير أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف منصور الحارثي أن الأكاديمية بصدد التعاقد مع معهد متخصص في العزف والموسيقى لتعليم الطلاب المهتمين والموهوبين قراءة النوتة، والصولفيج، والعزف.

وأشار الحارثي في تغريدة على حسابه بتويتر إلى أن أكاديمية الشعر تعاقدت مع بعض مدربي الموسيقى والعزف.

يذكر أن جامعة الطائف أعلنت قبل أشهر عن تشكيل أول فرقة موسيقية، وفتحت للطلاب والطالبات باب التسجيل في مسارات العزف والغناء.

من جهة ثانية، اكتسحت طالبات الجامعة جوائز مسابقة الأوليمبياد الثقافي، إذ حازت 22 طالبة على الجوائز مقابل 18 طالباً، وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور بدر البقمي أن 422 طالباً وطالبة تنافسوا في 14 مجالاً ثقافياً وفنياً. وحصدت كلية الحاسبات وتقنية المعلومات المركز الأول على درع مدير الجامعة وراية الأوليمبياد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات، والمركز الثاني كلية الشريعة والأنظمة، وفي المنافسات الفردية: مسابقة الرسم والتصوير التشكيلي (يسرا المالكي وإلياس قارئ ووفاء الحارثي)، ومسابقة الرسم الكاريكاتوري (محمد الحارثي وجواهر الزهراني)، ومسابقة الخط العربي (ديني ملوي وأمجاد الزهراني)، ومسابقة التصوير الفني (شهد الطحلي وشيماء البيشي وعلي حافظي)، ومسابقة الفن الرقمي (رؤى الشهري وروان القرشي ومنيرة المالكي)، ومسابقة القصة القصيرة (رغد الشهري وإبراهيم الزهراني ونهى أبو زيد)، ومسابقة المسرح (عزام النمري وعبدالعزيز اليامي وعمر فوزي)، ومسابقة المساحة الشعرية (معاذ المشعبي وخادم عثمان وسيرجن مرتضى)، ومسابقة الشعر الفصيح (منال الذيابي محمد السفياني بار أمت أنجاي)، ومسابقة الإلقاء (عبدالله الثبيتي ونورة باز وحسين المري وعالية مرغلاني)، مسابقة اشرح (أحمد إبراهيم وسلطانة الحارثي وافتخار القرشي وسميرة الحصيني)، ومسابقة الأفلام الوثائقية (عزام النمري وهتان السلمي وريان الثمالي)، ومنشد الجامعة (عبدالعزيز اليامي وفاطمة الزهراني وفوزية الشهري).