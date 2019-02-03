شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء جدة يعرض احتياجاته على جامعة المؤسس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)

أكد مدير عام ميناء جدة الإسلامي الكابتن عبدالله عواد الزمعي أن جامعة الملك عبدالعزيز شريك إستراتيجي ومهم للميناء لإعداد الكوادر الوطنية.

جاء ذلك لدى لقائه أخيرا عددا من منسوبي الجامعة خلال زيارتهم إلى الميناء، التي تم خلالها التباحث حول الأهداف الإستراتيجية لمركز مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل بوكالة الجامعة للتطوير لربط الكليات العلمية مع أرباب العمل واستشراف المهن.

واطّلع الوفد الزائر عن قرب على احتياجات الميناء والشركات العاملة به والتخصصات والمهارات العملية، كما بحث الجانبان سبل مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع متطلبات ميناء جدة الإسلامي باعتباره أكبر موانئ المملكة في استقبال الواردات، ومعرفة وظائف المستقبل التي يحتاج إليها القطاع البحري وقطاع الموانئ، سعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030، ثم تجول الوفد واطلع على سير العمل داخل مرافق الميناء، والتقى خلالها خريجو الجامعة العاملين في ميناء جدة الإسلامي.

رأس وفد الجامعة الوكيل للتطوير الدكتور أمين بن يوسف نعمان، وعميد كلية الدراسات البحرية، وعميد كلية الهندسة، ووكيل كلية العلوم، ومدير مركز مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، ونائبة المركز.

من جهة أخرى، استضافت عمادة شؤون الطالبات بالجامعة 950 طالبة من 39 مدرسة ثانوية على مدى 5 أيام في برنامج تعريفي لتهيئتهن للحياة الجامعية، وتزويدهن بالمهارات والخبرات العلمية والعملية، التي تمدهن بفرص النجاح عند التحاقهن بالتخصصات الأكاديمية.

البرنامج اشتمل على الالتقاء بمديرة القبول في عمادة القبول والتسجيل، التي شرحت للطالبات آلية القبول بالجامعة، وأجابت على استفسارات الطالبات، والأنشطة الجامعية والأندية الموجودة بالعمادة المساهمة في اكتشاف مواهب الطالبات، إضافة إلى عروض رياضية وفنية قدمتها طالبات النادي الرياضي ونادي المسرح بعمادة شؤون الطلاب لأنشطة الطالبات.