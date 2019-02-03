1500 متخصص يناقشون مستجدات الغدد الصماء

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)يشارك 1500 متخصص ومهتم من الخارج والداخل في مؤتمر الغدد الصماء والسكري الذي تنظمه الجمعية السعودية للغدد الصماء والاستقلاب في الفترة من 7-9/2/2019، في فندق كراون بلازا في مدينة الرياض.
وأوضح رئيس الجمعية الدكتور عيسى الظفيري أن المؤتمر يستضيف 12 متحدثا عالميا من أمريكا وأوروبا وأستراليا، إضافة إلى عدد من المتحدثين المحليين والإقليميين.
وقال الظفيري: سيتضمن المؤتمر 35 محاضرة وورشة عمل لمدة يوم كامل عن مضخة الأنسولين، كما يتناول المستجدات في أمراض الغدد والسكري من ناحية التشخيص وطرق العلاج المختلفة، لافتا إلى أن هذا الاجتماع السنوي يعد من أكبر التجمعات للمختصين في الغدد والسكري في المملكة ودول الخليج من حيث مكانة المتحدثين العالميين والمواد المطروحة في البرنامج العلمي للمؤتمر.
يذكر أن الجمعية تعمل تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي منحت المؤتمر السادس للغدد الصماء والسكري 28 ساعة تعليم مستمر.
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