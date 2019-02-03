لقاء عراقي أردني على الحدود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بغداد التقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس نظيره الأردني عمر الرزاز عند خط الحدود العراقية - الأردنية لتنفيذ اتفاق التعاون وافتتاح المنطقة الصناعية المشتركة. وذكر بيان أن عبد المهدي التقى عند خط الحدود العراقية الأردنية المشتركة مع رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز، برفقة وفدين رفيعي المستوى لوضع اتفاق التعاون وتبادل المصالح بين البلدين حيز التنفيذ وافتتاح المنطقة الصناعية المشتركة، وتنفيذ محضر الاتفاق.



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