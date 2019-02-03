57% نمو منشآت سيدات الأعمال المستفيدة من كفالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ارتفع عدد المنشآت المستفيدة من منتجات وحلول برنامج كفالة الموجهة لتلبية الاحتياجات التمويلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة المملوكة من قبل سيدات الأعمال خلال 2018 بنسبة 57% مقارنة مع 2017.

وأوضح مدير عام برنامج كفالة همام هاشم أمس أن 166 منشأة صغيرة ومتوسطة مملوكة لسيدات أعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية، استفادت خلال العام من الكفالات والحلول التمويلية التي يقدمها البرنامج بالتعاون مع الجهات التمويلية المشاركة، وهو ما يعكس الإقبال المتنامي من قبل المرأة السعودية على خوض تجربة العمل الحر وتدشين المشاريع الخاصة، الأمر الذي من شأنه تعزيز حضور ومساهمة المرأة في المشهد الاقتصادي، ويدعم دورها كعنصر فاعل ومؤثر في تحفيز الناتج المحلي الإجمالي.

وطور برنامج كفالة خلال 2018 مسار خاص لسيدات الأعمال بحوافز تشجيعية، وذلك لدعم مساهمة المرأة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأضاف هاشم أن القفزة التي سجلتها المرأة السعودية خلال العام الماضي (2018) في توجهها نحو منتجات كفالة دفعت بالحجم التراكمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لسيدات الأعمال المستفيدة من البرنامج إلى 407 منشآت من مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية من أصل 6,291 منشأة تمثل صافي عدد المنشآت المستفيدة من البرنامج منذ انطلاقته في 2006.

وأفاد هاشم بأن المؤشرات الإحصائية للبرنامج تكشف عن توجه المرأة السعودية نحو قطاعات جديدة من الأعمال في القطاع الخاص كالأنشطة المرتبطة بالسياحة والترفيه، والصناعة، وخدمات المال والأعمال، والنقل والتخزين والتبريد، مع تصدر قطاعات التجارة والتشييد والبناء والخدمات الاجتماعية لقائمة أكثر النشاطات اهتماما من قبل سيدات الأعمال، مما يعكس تغيرا ملحوظا في الذهنية التي تحكم اتجاهات المرأة السعودية، وتقف وراء قرارها الاستثماري والاعتماد على التمويل المدعوم من برنامج كفالة.

ولفت إلى أن هذه المؤشرات تنسجم مع أهداف البرنامج الرئيسية التي من بينها توفير البيئة المحفزة لتوسيع مشاركة المرأة السعودية في حركة التنمية التي تشهدها المملكة على أكثر من صعيد تماشيا مع رؤية 2030 وتطلعاتها التي أولت للمرأة اهتماما ودعت إلى تشجيع حضورها في القطاعات الاقتصادية بما يناسب دورها المؤثر في المجتمع.