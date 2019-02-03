دعوة 72 مواطنا لقرعة منح الأراضي بنجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ نجران

حددت أمانة منطقة نجران الثلاثاء المقبل موعدا لتوزيع أراضي المنح على 72 مواطنا. ودعا أمين منطقة نجران المهندس حمد بن عيبان المشمولين بالمنح إلى حضور إجراءات القرعة التي ستقام بمقر الأمانة بحي الفيصلية «الإدارة العامة للأراضي والممتلكات - إدارة المنح» في التاسعة صباحا.

من جهته أوضح المدير العام للأراضي والممتلكات فارس بن هدران أنه في حال تعذر حضور صاحب المنحة أو وكيله الشرعي ستتولى لجنة المنح السحب بدلا عنه، مؤكدا أهمية إحضار صورة من بطاقة الأحوال المدنية أو كرت العائلة.