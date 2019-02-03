مصادرة لحوم منتهية في ظهران الجنوب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - ظهران الجنوب

صادرت بلدية الأمواه التابعة لظهران الجنوب خلال جولاتها التفتيشية الميدانية التي نفذتها أمس على عدد من المنشآت الغذائية والمطاعم ومحلات بيع اللحوم كمية من المواد منتهية الصلاحية.

وتأتي الجولات ضمن حملة «غذاؤكم أمانة «، للوقوف على جوانب الاشتراطات الصحية للمنشآت، والتأكد من السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، والإشراف على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية، وتطبيق أنظمة البلدية الجزائية بحق المخالفين.