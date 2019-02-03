من هم الشعبويون؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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برزت شبكات التواصل الاجتماعي في المشهد السياسي وخاصة من الجانب الشعبوي. ويعد السياسي الشعبوي من أوائل مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، ولكنها سرعان ما أصبحت أداة مفضلة للتواصل السياسي. وبات الدعم الذي يتمتع به الشعبويون يثير التساؤلات حول دور هذه الوسائل في تعزيز التهديد الشعبوي للديمقراطية.

ويتحدث الشعبويون باسم الشعب للمناشدة بحقوقهم على أنها حماية للجميع ويعطونها الأفضلية لمصالح الأغلبية المعلنة، ويشجعون الشعب على تبني معتقد عدم حاجتهم للدفاع عن حقوقهم ضد حكومة تدعي العمل باسمهم، مما يهدد بهدم إنجازات حركة حقوق الإنسان. كما أشار عدد من المحللين والباحثين إلى أن تصاعد الحركات الشعبوية يرجح ظهور تداعيات في الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، لارتفاع الميل الشعبي إلى اتباع الخطاب الشعبوي البسيط والمتفاعل مع قضاياهم وعدم تصديق تصريحات بعض الحكومات. فيما حذرت كلية

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بجامعة نافارا الإسبانية عبر مقالة نشرتها على موقع فوربس من انتشار الشعبوية حول العالم واعتبرته تحذيرا يتطلب اتخاذ تدابير صارمة لكونها استراتيجية تدخل الأحزاب السياسية في تشكيل النظم السياسية واتخاذها كأسلوب سياسي.

ما هي الشعبوية؟

يشمل المصطلح على الخصائص الرئيسية التالية:

- اختلاف «الشعب العادي» مع «النخبة» المسيطرة

- استناد السياسة على العواطف لتوليد مشاعر الانتماء العاطفي

- الشك في الخبراء والمفكرين والتحيز ضد آرائهم لكونهم مقربين من النخبة

- أهمية سيادة إرادة الجمهور

- توجيه القرارات من خلال الاستفزاز والاحتجاج لأن الحوار لا قيمة له بسبب سيطرة النخبة

- وجود قائد ذا شعبية طاغية يمثل الشعبوية ويعبر عن قلق الشعب

تاريخ الشعبوية حول العالم:

ألمانيا

- أنشأ وزير اللوثرية فريدريك لودفيج يان مفهوم الفلكور، وهي فكرة عنصرية حول ماهية البشرية التي فقدت في الثورة الصناعية

- لعبت الشعبوية دورا في حشد التأييد من الطبقة المتوسطة للحزب النازي في فايمار بألمانيا

فرنسا:

- تعد الثورة الفرنسية في أواخر القرن الـ18 أحد مظاهر الرأي الشعبوي ضد امتيازات وتجاوزات الحكم الأرستقراطي

- أحدث الجنرال جورج إرنست بوولنجر عام 1880، طفرة جديدة في الشعبوية الفرنسية بفوزه في سلسلة من الانتخابات

إيطاليا:

- دخل سيلڤيو برلسكوني عالم السياسة وأنشئ الحزب الشعبوي «فورزا ايطاليا» وفاز بثلاثة انتخابات وأصبح رئيس الوزراء لمدة 10 سنوات

- أنشأ جوزيبي بييرو غريللو عام 2009، حركة النجوم الخمسة المتبعة لسياسات شعبوية معادية للفساد ومناصرة للبيئة

بريطانيا:

- ظهر الحزب الشعبي للمرة الأولى في انتخابات مجلس جرينتش عام 1988

- يعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 2016، حركة للشعوبية إثر الاستفتاء حول البقاء أو الخروج

الولايات المتحدة:

- ظهرت أحزاب شعبوية مثل حزب الدولار الأمريكي عام 1912 والحزب التقدمي عام 1924

- أثر قادة الجناح اليساري في حركات شعبوية في أواخر القرن التاسع عشر مثل العملة الفضية الحرة وقانون حماية المستهلك

- شهدت الانتخابات الرئاسية عام 2016، موجة من الشعبوية مع حملات بيرني ساندرز ودونالد ترمب

إيجابيات الشعبوية:

- تمنح الصوت لفئات المجتمع التي تشعر بأن النخبة لا تمثلهم

- تحرك أقسام المجتمع المستبعدين وتحسن من تكاملهم السياسي

- توفير جسر من الأيدولوجيات التي تدعم بناء تحالفات اجتماعية وسياسية مهمة بين فئات المجتمع

- زيادة المسؤولية الديمقراطية بإضافة قضايا الشعب كجزء من المجال السياسي

- تسليط الضوء على مصالح لم تذكر من قبل

سلبيات الشعبوية:

- استخدام مفهوم السيادة ومنع هيمنة السلطات

- تطبيق حكم الأغلبية للتحايل على حقوق الأقليات

- تعزيز الانقسام السياسي وإعاقة تشكيل تحالفات سياسية مستقرة

- صعوبة أو استحالة الاتفاق الجماعي

- تقليص السياسة وجعلها مفتوحة للجميع

- استغلالها لكسب الأصوات في الانتخابات

الشعبوية على شبكات التواصل الاجتماعي:

توجه السياسيون الشعبويون والأحزاب الشعبوية إلى شبكات التواصل الاجتماعي كأداة حاسمة للنجاح من خلال التواصل المباشر مع المواطنين بعيدا عن وسائل الإعلام التقليدية. إلا أنه من الملاحظ وجود عدد كبير من المتابعين والمعجبين بحسابات وصفحات الشعبويين من خارج الدولة. حيث لوحظ أن 40% من الإعجابات لصفحة مارين لوبان على الفيس بوك من خارج فرنسا، لكونها شخصية رائدة في حركة اليمين العالمية، وكذلك 35% من معجبي صفحة الرئيس إيمانويل ماكرون نظرا للاهتمام العالمي الذي يتلقاه، إلى جانب شعبيته الكبيرة بين الفرنسيين الذين يعيشون خارج فرنسا

تويتر منصة ذهبية للشعبوية:

تتميز الحملات الشعبوية على تويتر بخصائص تجعله المفضل من بين شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى لدى الأحزاب والشخصيات الشعبوية:

- تكلفة منخفضة: النشر على تويتر لا يكلف بقدر تكلفة لوحات الشوارع وجمع الحشود

- الإيجاز: نشر محتوى مختصر وأكثر تركيزا وذا عبارات رنانة

- وصول أكبر: مخاطبة أعداد أكبر والوصول إلى شريحة واسعة في وقت أقل

- تغطية الهوية: إمكانية عدم الكشف عن الهوية وتغطية الآثار للحسابات والنشر تحت اسم مستعار

- الذاتية: نشر المعلومات بأسلوب ذاتي وعاطفي وغير قابل للإثبات وبعيد عن الموضوعية

- بدون حواجز: النشر مباشرة بدون مرور المحتوى لتدقيق تحريري

- البوت: تكوين جيش مدفوع بتكاليف منخفضة لرفع سرعة الدعم والنشر والوصول

- الوسم: رفع وسم الحملة لقائمة الأكثر تداولا لتسهيل الوصول وجذب المزيد من التفاعل

4 استراتيجيات في التعامل مع الشعبوية:

ذكر كتاب «الشعبوية في أوروبا والأمريكتين: مهددة أم مصححة للديمقراطية؟» للعالم السياسي الهولندي كاس مودي أربعة استراتيجيات لمواجهة الشعبوية:

- المواجهة: أسلوب يتبعه من يعتبر الشعبوية مرضا ديمقراطيا يجب القضاء عليه، كما حدث مع دعم قطاعات من النخب الفنزويلية سابقا وحكومة الولايات المتحدة من الرئيس جورج بوش لانقلاب عسكري ضد هوغو شافيز عام 2002

- العزلة: أسلوب يرى أن ادعاءات قادة الشعبويين غير قانونية، على سبيل المثال رد فعل الاتحاد الأوروبي لتشكيل الائتلاف الحكومي في النمسا بين الحزب الديمقراطي شوسيل وحزب اليمين المتطرف «حزب التحالف من أجل مستقبل النمسا» بقيادة يورج هايدر

- التكيف: تتبع مبدأ إمكانية جعل الشعبوية مصححة للديمقراطية من خلال توجيه الاهتمامات إلى مشكلات لم تناقش من قبل، كما حدث حين وضع رئيس بوليفيا إيفو مورالس مشكلة التمييز العنصري ضمن أجندة بوليفيا السياسية المعاصرة

- التنشئة الاجتماعية: تعتبر استراتيجية مكملة لأسلوب التكيف، وتشير إلى تكتيكات قصيرة وطويلة الأجل، تهدف لتشمل القوى الشعبية في المؤسسة السياسية وإزالة التطرف من الجهات الشعبوية

طرق للتخفيف من انتشار الشعبوية:

- احترام الأنظمة والقوانين

- تسليط الضوء على مخاطر الأخبار الزائفة من قبل الإعلام

- تجنب التحيز إلى جانب ضد الآخر

- عدم المشاركة في حملات ضد أشخاص

- تجاهل وسوم الحملات الشعبوية والوسوم المثيرة للجدل

- البحث عن الحقائق الصحيحة من مصادر موثوقة

- التأكد من التفاصيل المنتشرة وعدم الانجراف خلفها

- قراءة المحتوى بالكامل وليس العنوان فحسب

- تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي وخلوها من الكراهية