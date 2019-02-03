محاكم التنفيذ تنجز مليوني عملية خلال عام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بلغ إجمالي العمليات التي نفذتها جميع محاكم ودوائر التنفيذ منذ إطلاق وزارة العدل خدمتي التحقق والسداد الالكترونيتين منذ نحو عام 2061869 عملية، بارتفاع قدره 30%
مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حينما سجلت 1590588 عملية.
وشكل إطلاق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني خدمتي التحقق والسداد الالكترونيتين بهدف التحول الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ، علامة فارقة في مسيرة قضاء التنفيذ، إذ أسهم بفعالية في تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية واستغناء المستفيدين عن مراجعتها.
واستحوذت محاكم ودوائر التنفيذ في أربع مناطق على 77% من إجمالي العمليات المسجلة منذ إطلاق التحول الرقمي لمحاكم التنفيذ، تقدمتها محاكم منطقة الرياض.
وكان وزير العدل أعلن قبل نحو عام إطلاق خدمتي التحقق والسداد الالكترونيتين بهدف التحول الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ، بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها.
العمليات التنفيذية بالمناطق الأربع:
- 569332 بمحاكم الرياض
- 559145 بمحاكم مكة المكرمة
- 323822 بمحاكم الشرقية
- 140971 بمحاكم المدينة المنورة
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