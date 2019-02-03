بحث مواءمة مخرجات جامعة المؤسس مع وظائف القطاع البحري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث وفد من جامعة الملك عبدالعزيز برئاسة وكيل الجامعة للتطوير الدكتور أمين نعمان سبل مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع متطلبات ميناء جدة الإسلامي.

واطلع الوفد خلال زيارته للميناء، حيث كان في استقباله مدير الميناء الكابتن عبدالله الزمعي، على سير العمل داخل مرافق الميناء ومحطاته، باعتباره أكبر موانئ المملكة في استقبال الواردات، مطلعا عن قرب على احتياجات الميناء والشركات العاملة به والتخصصات والمهارات العملية المطلوب توفرها للعمل في الميناء، إضافة إلى معرفة وظائف المستقبل التي يحتاج إليها القطاع البحري وقطاع الموانئ، سعيا لتحقيق رؤية المملكة 2030. كما التقى الوفد خلال الزيارة عددا من خريجي الجامعة العاملين في ميناء جدة الإسلامي.

وعد مدير الميناء جامعة الملك عبدالعزيز الشريك الاستراتيجي والمهم لميناء جدة الإسلامي لإعداد الكوادر الوطنية، مؤكدا أن الزيارة تأتي للتباحث كجزء من الأهداف الاستراتيجية لمركز مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل بوكالة الجامعة للتطوير لربط الكليات العلمية مع أرباب العمل واستشراف المهن.