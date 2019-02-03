أمير المدينة: نجاح ملتقيات المشاريع الاقتصادية يسهم في التنمية المستدامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ المدينة المنورة

أكد أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان أن نجاح الملتقيات المرتبطة بالمشاريع الاقتصادية والتنموية يتحقق في تحول منتج هذه الملتقيات ومخرجاتها ليكون واقعا ملموسا يسهم في التنمية المستدامة.

ونوه خلال ترؤسه اجتماع فريق عمل ملتقى «بيبان المدينة»، بحضور نائبه سعود بن خالد، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد، ووكيل إمارة المنطقة وهيب السهلي، بما تتمتع به المنطقة من اقتصاديات متنوعة، مما يجعلها بيئة جاذبة لفرص استثمارية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقديم المزيد من تلك الأعمال وتطويرها واستفادة أبناء الوطن منها، مشيرا إلى أن الملتقى يعتمد نجاحه فيما يحققه من إتاحة فرص استثمارية نوعية لأبناء المنطقة والوطن بشكل عام من خلال تعزيز ورفع معدل الوعي في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الأمير فيصل بن سلمان أن أهمية الملتقى تتبلور في أن يكون مساهما قويا لتوفير بيئة حاضنة وداعمة لاستمرار وتنافس المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل العمل والسير على تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، مثمنا دور الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لخدمة ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال عبر إقامة مثل هذه الملتقيات والمعارض، مما يسهم بشكل فعال في تعزيز التواصل وإثراء الشباب بالأفكار الريادية المتميزة والطرق المؤدية إلى استثمارها، سواء لمن لديهم منشآت قائمة أو من لديهم رغبة في دخول سوق العمل بقطاع جديد.