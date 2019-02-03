«الطب الوراثي» تناقش تطبيق معايير التخصصات الصحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعرض مجلس إدارة الجمعية السعودية للطب الوراثي المعايير الجديدة التي وضعتها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بهدف الرفع من مستوى وجودة أداء الجمعيات تحت مظلة الهيئة، مؤكدة أهمية الدور الصحي للجمعيات الطبية المتخصصة، ودور الهيئة في متابعة تطبيق معايير أداء الجمعية في المجالات الإدارية والتنظيمية ونشاطاتها المهنية والعلمية والمجتمعية، إلى جانب دعم جوانب التعاون وتبادل الخبرات في تلك المجالات.

وناقش الاجتماع المنعقد بالرياض بحضور الأطباء والمختصين والمرشدين في مجال الطب الوراثي برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور زهير رهبيني، الموضوعات ذات العلاقة، مستعرضا المؤتمر العالمي للطب الوراثي 2019، الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» بمقر الجامعة بثول يومي 15 ـ 16 أبريل المقبل، يصاحبه برنامج علمي وبحثي يجمع الخبرات العلمية والبحثية بين الجانبين، ووسط استضافة متحدثين من خارج المملكة وداخلها حول المستجدات في علوم الوراثة، وخاصة فيما يتعلق بالجينوم البشري السعودي.

وأوضح رهبيني أن المجلس اعتمد إطلاق المسابقة الوطنية لليوم العالمي للحمض النووي في 24 أبريل المقبل، وتستهدف الطلاب والطالبات في المراحل الثانوية على مستوى السعودية من خلال أفضل الأبحاث المقدمة بهدف تنشيط وتحفيز الطلاب والطالبات للبحث في أمراض الوراثة.

وأفاد بأن المجلس اعتمد إصدار كتيب يتضمن جميع وسائل التواصل بين الأطباء والخبراء في مجال الطب الوراثي وتوزيعه ليسهل تواصلهم في أي وقت لخدمة مستجدات الأمراض الوراثية. كما راجع الخطة الاستراتيجية للجمعية والنشاطات المختلفة وغيرها كموضوعات ميزانيتها العامة، واستكمال محاضرات ودورات أطباء الزمالة في التخصص على مدار العام