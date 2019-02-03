أمير تبوك يوجه بتقديم العناية لمصابي حافلة المعتمرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان الجهات ذات العلاقة بسرعة تقديم العون والاهتمام الكامل والعناية الصحية لجميع ركاب حافلة المعتمرين الأردنيين التي اصطدمت أمس الأول بإبل سائبة على طريق تيماء - تبوك لحين عودتهم سالمين لبلادهم، معربا عن صادق مواساته لأسر المتوفين، وسائلا المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وغفرانه.

واصطدمت حافلة المعتمرين بعدد من الإبل السائبة أثناء عودتهم من أداء مناسك العمرة، وأسفر الحادث عن وفاة راكبين في الحال ووقوع إصابات لعدد من الركاب.

كما جرى توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر السعودي والشؤون الصحية إلى جانب مباشرة الجهات الأمنية للحادث في حينه، أما المصابون فنقلوا لمستشفى تيماء لتلقي الرعاية والعناية الصحية، وكذلك تأمين السكن المناسب لباقي الركاب في المحافظة.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة علي القحطاني أنه جرى تأمين باص بديل، وغادر جميع ركاب الحافلة أمس، متجهين إلى الأردن فيما لا يزال 6 من المصابين محل المتابعة الطبية.