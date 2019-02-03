الهلال الأحمر يتعامل مع 53 حالة بمهرجان محايل الشتوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تعاملت فرق الهلال الأحمر الموجودة ضمن فعاليات مهرجان محايل الشتوي «صدر الكرامة» في عسير مع 53 حالة، 46 منها عولجت بالموقع، وسبع حالات جرى نقلها لمستشفى محايل العام، حيث تأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم الهيئة محمد الشهري أن المشاركة كانت بمعرض توعوي وتثقيفي وتطوعي منذ بدء الفعالية حتى اختتامها، بوجود فرق إسعافية، مشيرا إلى أنه استفاد من المعرض نحو 2683 مستفيدا ومستفيدة تلقوا التثقيف حول الحالات الإسعافية الطبية الطارئة.

يذكر أن الهيئة شاركت بعدد من الفرق الإسعافية والتطوعية، سعيا منها لتثقيف الزوار بالدور الذي تضطلع به من خلال إنقاذ المرضى والمصابين وتقديم المساعدة اللازمة لهم.

وتضمنت المشاركة تعريف الزوار بدور الفرق الإسعافية والتجهيزات الطبية الحديثة ووسائل الإنقاذ التي تحويها عربة الهلال الأحمر المطورة، إضافة إلى تقديم الشرح المناسب عبر المعرض المصاحب لطرق ومبادئ الإسعافات الأولية.