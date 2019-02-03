التقاعد تمدد مواعيد العمل بمركز الاتصال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _الرياض

مددت المؤسسة العامة للتقاعد مواعيد العمل في مركز الاتصال إلى 12 ساعة عمل يوميا، وذلك من الـ 8 صباحا حتى الـ 8 مساء، طيلة أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت من الـ 1 ظهرا حتى الـ 8 مساء.

وأوضحت أن هذه الخدمة تأتي تماشيا مع إطلاق استراتيجيتها التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 برؤية تسعى إلى تحقيق الريادة والموثوقية في مجال الحماية الاجتماعية ورسالة تعزز رخاء وطمأنة المشتركين والمتقاعدين، ولتحقيق أهداف المؤسسة الاستراتيجية دشنت 25 برنامجا و70 مبادرة.

وتضم التقاعد 60 فرعا موزعة على جميع مناطق المملكة، تشمل 51 فرعا للرجال و9 للنساء، حيث تقدم هذه الفروع خدماتها لـ 876,070 متقاعدا، منهم 780,425 من الذكور بنسبة 89%، و95,530 من الإناث بنسبة 11%، إضافة إلى ذلك تقدم خدماتها إلى 627,492 مستفيدا.

وتشمل الخدمات التي تقدمها المؤسسة بفروعها استقبال العملاء، وطباعة خطابات التعريف بالمعاش، وطباعة البطاقة التقاعدية، واستلام وتسليم المستندات، وإنهاء المعاملات التقاعدية «متقاعدين ومستفيدين»، وخدمة المستشار التقاعدي «الاستفسارات التقاعدية للعملاء»، إضافة إلى الإجابة عن الاستفسارات، وإقامة الفعاليات وورش العمل، ومتابعة المعاملات.