: يقوم المستخدمون باقتناء هواتف ذكية جديدة بين فترة وأخرى لكن التحدي الأكبر الذي يواجههم هو كيفية نقل كل البيانات من الهاتف القديم إلى الجديد باختلاف أنظمة التشغيل وإصداراتها، فعادة ما يقوم المستخدمون بالاعتماد على أجهزة الكمبيوتر أو بطاقة الذاكرة SD، لكن هذه الوسائل لا يمكنها أن تكون فعالة على كل الهواتف، ومع تطور الوسائل والطرق بدأ الاعتماد على التطبيقات التي تعتمد على تقنيات الاتصال عبر البلوتوث إلا أنها ما زالت مقيدة بكثير من العقبات ومنها بطء النقل في الحالات التي يرغب فيها المستخدم في نقل ملفات ذات أحجام كبيرة، لذلك ظهر مفهوم نقل البيانات عبر الشبكة اللاسلكية Wi-Fi، وهي الطريقة المثلى التي تم اعتمادها في تطبيق Phone Clone لنقل البيانات. ويعد التطبيق حلا متكاملا لنسخ محتويات الهواتف فيما بينها مهما كان نوع الهاتف أو نظام التشغيل، حيث يعمل التطبيق على أجهزة “أبل” و”أندرويد” ويسمح بنقل كل الملفات من أي هاتف ذكي إلى أي هاتف ذكي آخر..، ما يمكن المستخدمين من إرسال المحتوى بين الهاتفين بضغطة زر واحدة. ويقوم التطبيق بتوفير حلول للمشكلات التي يقع فيها المستخدمون مع التطبيقات الأخرى عند نقل البيانات التي غالبا ما تنشأ عند محاولة المستخدمين نقل المحتوى إلى جهاز جديد، وهي المشكلات التي تظهر بشكل خاص عند محاولة المستخدم نقل البيانات بين جهازي هاتف من شركتين مختلفتين أو يعملان بنظامي تشغيل مختلفين مثل: أندرويد وiOS. ويوفر التطبيق الخيارات المتعددة عند بدء تشغيله فيمكن للمستخدم الاختيار بين نسخ المحتويات لتبقى في الجهاز القديم أو نقلها بشكل كامل إلى الجديد دون الاحتفاظ بها في الهاتف الجديد. ويقوم التطبيق بإتاحة إمكانية النقل والنسخ لكل أنواع البيانات المحفوظة في الهواتف كجهات الاتصال والرسائل وأي بيانات شخصية، فضلا عن بيانات الوسائط كالصور ومقاطع الموسيقى والفيديو، دون أي حاجة إلى التسجيل المسبق، كما يمكن التطبيق المستخدمين من نقل بياناتهم دون استعمال أي شبكة للهواتف المتحركة، أو الحاجة المستمرة إلى إعادة ضبط النقل ليلائم صيغ الملفات المختلفة.



كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق Phone Clone يوفر حلا مثاليا لنقل البيانات بين الهواتف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.