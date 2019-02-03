فيديو.. ميزة قفل الواتساب تصل لنظام iOS

: أعلن عبدالعزيز الرشيد، المهتم بالشأن التقني وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول ميزة قفل الواتساب في النسخة التجريبية للواتساب في نظام iOS. وأضاف الرشيد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه من أن تصل الميزة الجديدة..، لكل المستخدمين مع التحديث القادم.



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