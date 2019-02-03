وظائف للنساء بشركة الغاز والتصنيع الأهلية

: أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة إدارية شاغرة للنساء، للعمل بمدينة الرياض، بمسمى (مسؤول موارد بشرية)، واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية..، وذلك وفقاً لبقية الشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي: – مسؤول موارد بشرية. الوصف الوظيفي: 1- مراجعة المتغيرات الشهرية الواردة من الفروع ومتابعة أرصدة وخطة الإجازات السنوية. 2- رصد ساعات الإضافي وتسجيلها بالبيان ورفعها بشكل شهري. 3- متابعة إجراءات تجديد وإنهاء عقود الموظفين محددة المدة. 4- إنهاء إجراءات نهاية الخدمة. المهارات: 1- إجادة اللغة الإنجليزية 2- إجادة استخدام تطبيقات الحاسب الآلي. 3- الإلمام بنظام العمل السعودي. 4- تحمل ضغوط العمل. 5- معرفة في إعداد التقارير. الشروط: 1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية. 2- حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال أو الموارد البشرية. 3- خبرة لا تقل عن سنة. موعد التقديم: – التقديم متاح الآن بدءاً اليوم السبت بتاريخ 2019/02/02م وينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 2019/02/06م. طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).



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