فرق الهلال الأحمر باشرت الحادث
لقي عريس وعروس مصرعهما، في حادث تصادم مروّع وقع بمثلث الشعراء في الباحة.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، إن حادث تصادم وقع مساء اليوم السبت، ما أسفر عن مصرع عروس، فيما توفي زوجها متأثرًا بإصابته التي نقل على إثرها إلى المستشفى، وأصيب ثلاثة آخرون.
وأكد الزهراني أن غرفة العمليات 997 بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، تلقت بلاغًا في السابعة والربع من مساء اليوم، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، مشيرًا إلى أنه جرى توجيه أربع فرق إسعافية لموقع الحادث وعند وصول أولاها اتضح وجود حالة وفاة بعد الكشف عليها وأربع إصابات.
وأضاف الزهراني، أنه جرى نقل أحد المصابين الذي كانت إصابته خطيرة؛ حيث توقف قلبه وتم عمل إنعاش قلبي رئوي (cpr) إلى حين وصول الحالة إلى المستشفى من قبل فرقة إسعاف الهلال الأحمر بقلوة؛ حيث فارقت الحياة.
وأكد أنه جرى التعامل مع الإصابات إسعافيًّا بالموقع، ثم نقلت إلى مستشفى قلوة من قبل فرقة إسعاف الحجرة.
وعبَّر المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، داعيًا الله أن يرحم المتوفين.
كانت هذه تفاصيل خبر تصادم بالباحة ينهي فرحة عروسين.. الزوجة توفت في الحال والرجل لم يستجب لمحاولات الإنقاذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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