: كشفت الخطوط الجوية السعودية عن فتح باب التقديم للسعوديين والسعوديات في ”الخدمة الجوية – طاقم الطائرة”، لحملة الثانوية العامة. حيث أوضحت الخطوط الجوية أنه يجب توافر الشروط التالية في المتقدمين وهي: – أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. – لا يشترط وجود خبرة سابقة. – حاصلاً على شهادة الثانوية العامة فما فوق. – تناسب الطول والوزن. – إجادة اللغة الإنجليزية. – أن يكون عمر المتقدم ما بين 20 إلى 30 سنة. ودعت الخطوط الجوية..، الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم على البرنامج من خلال هذا الرابط: (هنا).



كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.