فوائد صحية وعلاجية للسمسم الأسود.. تعرف عليها

: يعد السمسم الأسود وهو حبة صغيرة في حجمها من أقدم التوابل المستخدمة في الوطن العربي، حيث يستخدم لتحسين النهكة بدمجه مع الحبوب كالأرز أو رشه على الأطعمة كالحلويات أو خلطه مع الحبوب كالأرز أو الشعيرية أو الزبادي والعصائر. وتتعدد فوائد السمسم الأسود الصحية بين مكافحة الشيخوخة وتحسين الصحة إلى مد الجسم بالطاقة وغيرها، وإليك بعض فوائد السمسم الأسود: – تأخير آثار الشيخوخة: أثبتت دارسة أجرتها جامعة هارفارد الأمريكية في عام 2010، أن بذور السمسم الأسود غنية بفيتامين”ب” والحديد، لذلك فهي تخفف أعراض الشيخوخة مثل تساقط الشعر وفقدان السمع والذاكرة. – التقليل من احتمال الإصابة بالسرطان: وجود فيتامين “ب” في بذور السمسم الأسود يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان القولون، وسرطان الكبد. – يقلل من الإمساك وعسر الهضم: لاحتوائه على الألياف والأحماض الدهنية غير المشبعة، فهو يساعد في تليين الأمعاء وتنشيطها، بالتالي يقلل من الإمساك وسوء الهضم، كما يساعد في إزالة الديدان. – استقرار ضغط الدم: وجود المغنيسيوم في بذور السمسم والدهون غير المشبعة يجعلها تساعد على منع ارتفاع ضغط الدم والحفاظ على مستوياته. – الحفاظ على صحة العظام: السمسم الأسود غني بالكالسيوم والزنك،لذلك فهو جيد لصحة العظام، خاصة بعد سن 35 سنة حين تبدأ العظام في الضعف،أو بالنسبة للنساء بعد انقطاع الطمث. – يساعد على النوم بشكل أفضل: يساعد على تخفيف الإجهاد والنوم بشكل أفضل لأنه يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم. – تحسين الجلد: لاحتوائه على حمض الأوليك فهو يلين البشرة ويحميها من فقدان الرطوبة ويقلل من احمرارها..، ويمنع تلفها. – تخفيف التهاب المفاصل: يساعد احتوائه على النحاس في الحد من الألم والتورم المرتبط بالتهاب المفاصل. – يخفف من فقر الدم: لاحتوائه على الحديد، فهو مفيد للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم. – جيد لصحة القلب والأوعية الدموية: قشور بذرة السمسم الأسود تساعد على الحد من مستويات الكوليسترول ومنع ارتفاع ضغط الدم. – تحسين صحة العين: يعتبر منشط طبيعي للكبد، بالتالي فهو يدعم ويغذي وظيفة العينين. كيفية استخدام السمسم الأسود: توجد عدة طرق لاستخدام بذور السمسم الأسود منها: – رشها على الشعيرية والأرز. – مزجها مع اللبن أو العصير لإعطائه نكهة الجوز. – وضعها مع المخبوزات أو أطباق الحلو. – نقعها ليوم كامل ثم تناولها يسهم في امتصاص الكالسيوم بشكل أكبر ويقلل من آثار حمض الأكساليك الموجود فيها. – ينبغي على الاشخاص الذين يعانون من ضعف المعدة أو حصوات الكلى عدم استهلاك الكثير من بذور السمسم الأسود.



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