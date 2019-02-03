: حذرت وزارة الصحة، أمس السبت، من العصائر المحلاة، حيث إنها خيار غير صحي وغني بالسكريات، ما قد يسبب السمنة والأمراض المزمنة. ونشرت الوزارة فيديو عبر موقعها الرسمي على تويتر، شرحت فيه كمية السكريات والسعرات الحرارية التي تحتويها علبة واحدة من العصير المحلى..، وتضر بالجسم.



كانت هذه تفاصيل خبر “الصحة” تحذر من العصائر المحلاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.