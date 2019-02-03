بالأرقام.. «الإحصاء»: ارتفاع متوسط رواتب المواطنين

: كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع متوسط الأجر الشهري للمواطنين بالقطاعين الحكومي والخاص إلى 10472 ريالاً بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2018، مقابل 10238 ريالاً في الربع الثاني من العام نفسه. وأوضح تقرير للهيئة لسوق العمل خلال الربع الثالث من عام 2018، فقد بلغ متوسط أجر المواطنين الذكور 10676 ريالاً، والمواطنات 9603 ريالات. وأظهر التقرير أن متوسط الأجر الشهري لغير السعوديين 3682 ريالاً، متوسط أجور الذكور منهم بلغ 3807 ريالات..، والإناث 2656 ريالاً. وبلغ متوسط الأجر الشهري للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي 11252 ريالاً، بينما بلغ متوسط أجر الأجانب 9594 ريالاً، أما في قطاع المنشآت الخاصة فقد بلغ متوسط أجر المواطنين 8104 ريالات، مقابل 3879 ريالاً للأجانب.



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