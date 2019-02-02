محمد بن مسعود - الدمام - عبر مشروعي سكاكا للطاقة الشمسية ودومة الجندل لإنتاج الكهرباء أوضحت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن منطقة الجوف ستصبح عاصمة للطاقة المتجددة من خلال مشروعي: سكاكا للطاقة الشمسية، ودومة الجندل لإنتاج الكهرباء باستغلال طاقة الرياح. يأتي ذلك ‏تنفيذًا لمبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، وتحقيقًا لزيادة مستدامة لحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مصادر الطاقة في المملكة.

"وزارة الطاقة": "الجوف" عاصمة للطاقة المتجددة مهنا التميمي الخليج 365 2019-02-02 أوضحت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن منطقة الجوف ستصبح عاصمة للطاقة المتجددة من خلال مشروعي: سكاكا للطاقة الشمسية، ودومة الجندل لإنتاج الكهرباء باستغلال طاقة الرياح. يأتي ذلك ‏تنفيذًا لمبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، وتحقيقًا لزيادة مستدامة لحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مصادر الطاقة في المملكة.

02 فبراير 2019 - 27 جمادى الأول 1440 11:27 PM عبر مشروعي سكاكا للطاقة الشمسية ودومة الجندل لإنتاج الكهرباء عبر مشروعي سكاكا للطاقة الشمسية ودومة الجندل لإنتاج الكهرباء أوضحت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن منطقة الجوف ستصبح عاصمة للطاقة المتجددة من خلال مشروعي: سكاكا للطاقة الشمسية، ودومة الجندل لإنتاج الكهرباء باستغلال طاقة الرياح. يأتي ذلك ‏تنفيذًا لمبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، وتحقيقًا لزيادة مستدامة لحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مصادر الطاقة في المملكة.

، "وزارة الطاقة": "الجوف" عاصمة للطاقة المتجددة ،

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