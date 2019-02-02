، "أمانة الجوف" معتذرة: نبارك للتعاون.. زميلنا نصراويته طاغية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تغريدة رياضية غرد بها الحساب

اعتذرت أمانة الجوف عن التغريدة الرياضية التي كتبها أحد موظفيها، التي قال فيها: "الزبيدي هو اتجه لبتروس شاطرين يا هلال، مبروك الدوري".



وقالت الأمانة: "‏نبارك للتعاون، والخطأ وارد، زميلنا اللي ماسك الحساب نصراويته طاغية، واختلطت عليه الحسابات من الحماس".