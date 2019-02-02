، بثلاثية.. التعاون يعرقل طريق النصر نحو الصدارة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تغلب فريق التعاون الأول لكرة القدم على ضيفه فريق النصر بنتيجة 3-1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع التعاون رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس، وظل النصر ثانيًا بنقاطه السبع والثلاثين.

افتتح نيلدو أهداف اللقاء لصالح فريقه التعاون عند الدقيقة الـ17 من الشوط الأول إثر تسديدة قوية من الطرف الأيمن، استقرت في الشباك.

وفي الدقيقة الـ33 أضاف توامبا الهدف الثاني للتعاون من ركلة جزاء.

ومن تسديدة أمام المرمى قلص جوليانو النتيجة للنصر محققًا الهدف الأول عند الدقيقة الـ40.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ76، تمكن هيلدون راموس من إضافة الهدف الثالث للتعاون من ركلة جزاء واضعًا الكرة في الناحية اليسرى للحارس.