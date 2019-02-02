، موجز "الخليج 365".. الوطن يوجّه ضربة نافذة للفساد.. ويبدأ التحول إلى قوة صناعية رائدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - اجتزاء العلاوة يُغضب المعلمين.. وقرض "العقاري" يقلص الانتظار لـ 3 أعوام

لحظة بلحظة، وضعت صحيفة الخليج 365 الإلكترونية قراءها، ومستخدمي موقعها وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، في أجواء تطورات مجموعة من الأحداث الساخنة والمهمة، شهدها الأسبوع الماضي محليًا وعالميًا، واستهلها بأحداث الطقس السيئ، الذي عاشته معظم مناطق المملكة، وتفجر غضب المعلمين نتيجة اجتزاء علاوتهم السنوية على الرغم من توجيه وزارة المالية بصرفها كاملة لكل موظفي الحكومة، فيما جاء تأكيد وزير الإسكان أن القرض المدعوم المقدم من صندوق التنمية العقارية يقلص فترات انتظار المستفيدين إلى أقل من 3 أعوام؛ ليلفت الانتباه إلى الفرص التي يشملها هذا القرض.

وارتفعت وتيرة الأحداث المهمة ابتداءً من منتصف الأسبوع بتدشين المملكة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، وتوجيهها قبل نهايته بيوم ضربة نافذة إلى الفساد، باطلاع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تقرير اللجنة العليا لقضايا الفساد، وموافقته على إنهاء أعمالها، بعد تحقيق الهدف من تشكيلها.

موجة صقيع

وتمحورت أهم الأحداث المحلية التي فرضت نفسها صباح الأحد الماضي حول الحالة السيئة للطقس، إذ أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة 9 تنبيهات بينها 3 متقدمة عن رداءة الطقس خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة، والرياض، والقصيم، وعسير، والشرقية، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، محذرة من رياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية الأفقية، كما حذر الدفاع المدني بمنطقة تبوك من الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة، وتوقع خبير الطقس حسن كراني أن تشهد كل أجواء المملكة خلال أيام الأسبوع موجة باردة؛ نظرًا للزائر القطبي بكتلته الباردة، فيما قتلت صاعقة رعدية شقيقين في محافظة خليص.

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وشهد الأسبوع افتتاح منافسات الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين، إحداهما جرت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية وانتهت بفوز الهلال على الفيحاء بخماسية نظيفة، فيما تغلب الأهلي على غريمه الباطن بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم بينهما على ملعب الباطن السبت، إلا أن الحدث الرياضي الأبرز خلال الأسبوع تمثل في فوز المنتخب القطري الجمعة بكأس آسيا 2019 لأول مرة في تاريخ البطولة، بعد أن أحرز في نظيره الياباني ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية التي جمعت المنتخبين على أرض ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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منصة عالمية

ومن الأحداث المحلية التي جرت خلال الأسبوع أيضًا، توجيه وزارة المالية للجهات الحكومية بضرورة صرف كامل العلاوة السنوية، وعلى إثر ذلك أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، أن العلاوة السنوية التي صُرفت مع الراتب، عن 6 أيام فقط، ما تسبب في إثارة غضب المعلمين والمعلمات، والانخراط في جدل واسع مع الوزارة، من جرّاء عدم إيداع العلاوة السنوية لهم بالكامل مع رواتبهم هذا الشهر، وعدم مساواتهم بموظفي الدولة باحتسابها بشكل كامل، فيما حرك النائب العام دعوى الجزائية في قضية الطالب الذي حمل سلاح داخل مدرسة في محافظة الأفلاج، والذي قبضت عليه الأجهزة الأمنية بحسب مصادر "الخليج 365".

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ومن الأحداث المحلية ذات الطابع الدولي التي استحوذت على اهتمام قراء "الخليج 365"، تدشين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مساء الاثنين، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، وانطلاق جلساته، وتدشين منصة "تعدين" لخدمة الاستثمار التعديني، وإطلاق النسخة التجريبية لقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية لخدمة المستثمرين في المجالات التعدينية، وتوقيع 37 اتفاقية ومذكرة تفاهم، والإعلان عن 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم أخرى، وكذلك توجيه المملكة ضربة نافذة إلى الفساد، بعد إنهاء اللجنة العليا لقضايا الفساد أعمالها، واطلاع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التقرير الذي رفعه ولي العهد عن النتائج التي انتهت إليها اللجنة ومنها استعادة 400 مليار ريال إلى خزانة الدولة شملت أموالاً سائلة وشركات وأصولاً عقارية.

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القرارات التسعة

واستحوذ على اهتمام القراء، تصريح وزير الإسكان ماجد الحقيل الذي نشرته "الخليج 365" الثلاثاء، حول أن القرض المدعوم الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية يمكِّن المستفيدين من تقليص فترات انتظارهم إلى أقل من 3 أعوام، مقارنة بالآلية السابقة التي تصل فيها فترة الانتظار إلى 15 عامًا، كما تابعوا باهتمام رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لجلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي في قصر اليمامة بالرياض، وأصدر المجلس تسعة قرارات منها الموافقة على تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة.

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واستهل الأسبوع أحداثه السياسية والعسكرية المهمة باجتماع بين رئيس الأركان اليمنية وقادة التحالف العربي ناقشوا خلاله أوضاع الجبهات، واختيار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الجنرال الدنماركي المتقاعد مايكل لوليسغارد؛ ليحل محل الرئيس الهولندي لبعثة المراقبين الأمميين في اليمن باتريك كمارت، ونجاح الجهود المشتركة لـ"التحالف" مع الأمم المتحدة في استعادة السعودي الأسير لدى الميليشيا الحوثية، وتدميره مساء الجمعة موقعًا تستخدمه الميليشيا الحوثية في تخزين الطائرات دون طيار وتجهيز إطلاقها للعمليات الإرهابية شرق العاصمة صنعاء.

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سباق التسلح

ومن الأحداث السياسية المهمة التي شهدها الأسبوع أيضًا، وعلى صعيد الصراع على السلطة بين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ورئيس البرلمان خوان غوايدو، شهدت الأزمة مزيدًا من التعقيد في أعقاب مصادقة البرلمان الأوروبي الخميس، على قرار يدعو الدول الأوروبية للاعتراف بـ"غوايدو"، رئيسًا شرعيًا لفنزويلا، وكذلك الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية بعد 9 أشهر من الخلاف بشأن توزيع المناصب الوزارية.

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