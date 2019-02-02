، أسبوع مختلف في مكة.. بدأ بكشف هوية حافلات النقل العام وانتهى بماراثون صحي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أحداث شهدتها أطهر البقاع حملت في طياتها تباشير الخير في شتى المجالات

تستعرض "الخليج 365" في هذا التقرير أبرز الأحداث التي شهدتها أطهر البقاع خلال هذا الأسبوع، التي حملت في طياتها تباشير الخير في شتى المجالات، منها النقل العام وتطويره، وإبراز دور العمل التطوعي في تنمية المنطقة، مختتمة أسبوعها بسباق ماراثوني صحي لجميع الفئات العمرية.

النقل العام

كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن عدد حافلات النقل العام بالعاصمة المقدسة التي بلغت 400 حافلة، منها 240 حافلة عادية بسعة 40 مقعدًا، و160 حافلة مفصلية بسعة 60 مقعدًا.

وتأتي هذه الخطة برعاية التحالف المكون من شركتَي نسما السعودية وTNC الإسبانية، بقيمة تقدر بـ 3.2 مليار ريال. ويشمل العقد بنود التشغيل والصيانة لمدة 10 أعوام تشغيلية، وتوريد وتشغيل وصيانة 400 حافلة.

كما كشفت الهيئة عن مكونات الحافلات الداخلية والخارجية، التي تشمل: "أنظمة الملاحة للسائق"، و"أنظمة التحصيل والدفع الآلي"، و"خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة"، و"خدمة الإنترنت"، و"أنظمة تكييف متطورة"، إلى جانب توفير "حافلات صديقة للبيئة باستخدام وقود يورو 4"، و"أنظمة الإشعار الآلي الصوتية والمرئية لمعلومات الرحلة للركاب"، و"أنظمة الحماية والمراقبة من خـلال كاميرات داخل وخـارج الحافلة"، و"شاشات إلكترونية خارجية توضيحية لـلوجـهـات الـمـراد الوصول إليها".

ويهدف مشروع البنية التحتية لمسارات الحافلات وتوريد وتركيب مظلات لمواقف الحافلات بمكة إلى توفير خدمة النقل العام لكل شرائح المجتمع، وتأسيس نظام نقل دائم، يواكب النمو الكبير الذي تشهده المدينة، وسيتم الانتهاء من تنفيذه خلال 18 شهرًا.

تأشيرة عمرة

وسجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي إصدار 3،486،363 تأشيرة عمرة حتى 25 جمادى الأولى الحالي. وجاء مجموع القادمين إلى السعودية 3،020،686 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل السعودية 467،017 معتمرًا، منهم 326،440 في مكة المكرمة، بينما يوجد 140،577 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 2،553،669 معتمرًا بعد أن أدوا العمرة والزيارة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أطلقت "مؤشر العمرة الأسبوعي" الذي يُعنى ويقيس خمسة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى السعودية عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات العمرة، إضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أداء مناسك العمرة.

ملتقى المتطوعين

ترأس ‏نائب أمير منطقة مكة المكرمة ‎بدر بن سلطان اجتماعًا لمناقشة محاور ملتقى المتطوعين والمتطوعات بالمنطقة، الذي ينطلق الثلاثاء الموافق 30 جمادى الأولى من العام الحالي؛ إذ اطلع سموه على أهداف المنتدى الذي سيشارك فيه أكثر من 45 متحدثًا لإبراز دور العمل التطوعي في تنمية المنطقة.

واستعرض اجتماع محاور ملتقى المتطوعين والمتطوعات بالمنطقة أبرز التجارب في تنمية المجتمع من خلال التطوع، ودعم المبادرات والمشاريع القائمة، وتفعيل الشراكات بين الجهات، وإطلاق حزمة من المبادرات الفاعلة والنوعية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

و‏يناقش المنتدى المزمع عقده مفهوم التطوع وممارساته، وتمكين المتطوعين لأداء رسالتهم، واستقطاب المتطوعين والمهتمين بهذا المجال كذلك الجهات الحكومية والأهلية والخيرية. و‏يأتي إطلاق ملتقى المتطوعين والمتطوعات الأول من نوعه إسهامًا من ‎إمارة مكة في الوصول للعدد المستهدف من المتطوعين في رؤية 2030، ونشر ثقافة التطوع، وتحفيز هذا الجانب.

وأطلق ‏مجلس مبادرات شباب منطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع جهات عدة، منصة التسجيل في الأعمال التطوعية للأفراد والجهات؛ إذ بلغ عدد المسجلين أكثر من 6300 متطوع ومتطوعة و49 جهة في 119 فرصة تطوعية.

أسر الشهداء

‏وجَّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بعقد حلقة نقاش تحت مظلة إمارة مكة، تضم جهات حكومية وأهلية، وعددًا من أبناء شهداء الواجب بالمنطقة.

جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماعًا بحضور نائبه الأمير ‎بدر بن سلطان، ومحافظ جدة، وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة. وتناقش حلقة النقاش وضع برامج تمنح أسر الشهداء مميزات في القطاعين الحكومي والخاص، وتسهل عليهم الاستفادة من هذه البرامج عبر إصدار بطاقات، تشمل الخدمات كافة الممنوحة لهم.

مع اليتيم

ودشن ‏أمير مكة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة مبادرة "مع اليتيم في البلد الأمين" التي أطلقتها مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بالمنطقة بالشراكة مع الإمارة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وتهدف المبادرة لتوعية المجتمع بحقوق اليتيم، وتحقيق مئة مبادرة مجتمعية مستدامة لخدمة أيتام البلد الحرام، إلى جانب حث مؤسساته وأفراده على تقديم مبادرات ذاتية، تخدم الأيتام، وتضمن لهم حياة كريمة بإذن الله.

نبذ التسوُّل

نفَّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة -ممثلاً بمكاتب التسول بالعاصمة المقدسة- حملة "معًا ضد التسول"، وذلك بالشراكة مع وزارة التعليم.

وانطلقت الحملة مطلع الأسبوع للتوعية بأضرار ظاهرة التسول على الفرد والمجتمع لنبذ هذه الظاهرة، ورفع مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع. واستهدفت الحملة عددًا من مدارس البنين والبنات في مختلف المراحل بمدارس العاصمة المقدسة لتوعيتهم؛ ليسهموا في انحسار هذه الظاهرة التي تسيء لمجتمعنا.

النساء والهايكنج

صعدت 12 فتاة وسيدة سعودية أعلى قمة جبل النور بمكة المكرمة معلنات تحديًا من نوع خاص بممارسة رياضة "الهايكنج".

وتهدف التجربة التي خضنها إلى نشر الوعي بأهمية المشي، والاهتمام باللياقة والصحة من خلال ممارسة رياضة "الهايكنج"، ومحاربة الأمراض بالمشي.

ماراثون صحي

أقامت عصر اليوم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، برعاية من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، ماراثونها الثاني للجري والأول لسباق الدراجات على طريق المشاة بين عرفات ومزدلفة (طريق 4)، الذي يأتي من منطلق رؤية السعودية ٢٠٣٠ التي من محاورها الصحية تعزيز صحة المجتمع، ورفع درجة الوعي بأهمية الرياضة والحركة الصحية التي ينتج منها مجتمع صحي وسليم.

وقد حددت لسباق الدراجات من سن ١٤ سنة وما فوق مسافة ١٢ كيلومترًا، بينما ماراثون الجري للأطفال من ٦-١٢ سنة بمسافة بلغت 600 متر.

فيما جاء ماراثون الجري للكبار من ١٣ سنة وما فوق بمسافة الجري ٦ كيلومترات.