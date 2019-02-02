، حارس مستشفى بيش يروي لـ"الخليج 365" تفاصيل التجمهر والاعتداء عليه بالضرب ،

محمد بن مسعود - الدمام - الشؤون الصحية بجازان اتخذت الإجراءات النظامية ضد عددٍ من المراجعين

ألقت الجهات الأمنية اليوم القبض على أحد المتهمين في ضرب حارس مستشفى بيش، فيما كشف حارس مستشفى بيش الذي تعرض للضرب خلال أداء عمله في طوارئ المستشفى تفاصيل من بداية الحادثة لـ"الخليج 365"، مؤكدًا أنه يطالب بحقه الخاص من المعتدين.

وقال "محسن" الحارس الذي تعرض للضرب في حديثه لـ"الخليج 365": كنت أقوم بعملي في تأمين طوارئ مستشفى بيش العام وحضر مريض مسن يرافقه عدد من الأشخاص وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات وإدخاله لتنويم الطوارئ وأخذ الفحوص والتحاليل اللازمة.

وتابع: بينما كان المريض ينتظر الفحوص والتحاليل، تجمع نحو ١٣ شخصًا حول المريض، وتسببوا في زحام داخل غرفة تنويم الطوارئ وطلبت منهم التوجه لغرفة الانتظار ولكنهم رفضوا، فتوجهت لإبلاغ مشرف الفترة بما حدث وعند عودتي بدأ أحدهم بالتهجم عليّ ولكن تدخل مجموعة كبيرة من الموجودين معه وقاموا بضربي.

وواصل: بعد الواقعة أخذ المجموعة مريضهم من سريره واختفوا عن الأنظار ولكن أشرطة التسجيل موجودة لدى الجهات الأمنية بمحافظة بيش وتوثق كثيرًا من التفاصيل التي تسهل القبض عليهم، حيث تبلغت بالقبض على أحدهم عندما كان موجودًا خارج جازان.

وأكدت الشؤون الصحية بجازان، أنها اتخذت الإجراءات النظامية ضد عددٍ من المراجعين، الذين ظهروا في مقطع فيديو وهم يعتدون على أحد موظفي السلامة بمستشفى بيش العام؛ موضحة أنها رفعت للجهات المعنية.