محمد بن مسعود - الدمام - وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقدًا احترافيًا مع المحترف الدولي الغامبي أبو بكر تراولي (24) عامًا لمدة ثلاثة مواسم ونصف، قادمًا من نادي "في بي الأنسين الدنماركي". وتمنت إدارة النادي بدورها التوفيق للاعب في مسيرته الرياضية المقبلة بقميص الشباب. الشباب يعزز صفوفه بالدولي الغامبي أبو بكر تراولي لثلاثة مواسم ونصف صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-02 وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقدًا احترافيًا مع المحترف الدولي الغامبي أبو بكر تراولي (24) عامًا لمدة ثلاثة مواسم ونصف، قادمًا من نادي "في بي الأنسين الدنماركي". وتمنت إدارة النادي بدورها التوفيق للاعب في مسيرته الرياضية المقبلة بقميص الشباب. 02 فبراير 2019 - 27 جمادى الأول 1440 10:15 PM وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقدًا احترافيًا مع المحترف الدولي الغامبي أبو بكر تراولي (24) عامًا لمدة ثلاثة مواسم ونصف، قادمًا من نادي "في بي الأنسين الدنماركي". وتمنت إدارة النادي بدورها التوفيق للاعب في مسيرته الرياضية المقبلة بقميص الشباب. ، الشباب يعزز صفوفه بالدولي الغامبي أبو بكر تراولي لثلاثة مواسم ونصف ،

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