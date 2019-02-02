الإنذار المبكر: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على الشرقية ونجران

وجه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم السبت، تنبيهًا متقدمًا باستمرار هطول الأمطار على منطقتي الشرقية ونجران، خلال الساعات المقبلة.

وأشارت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على: الدمام والظهران والخبر والقطيف وبقيق والأحساء والأجزاء المجاورة لها بالمنطقة الشرقية، وكذلك على نجران وشرورة والأجزاء المجاورة لها بمنطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن الحالة الجوية تبدأ التاسعة من مساء اليوم على منطقة الشرقية وتنتهي في الثانية فجر الأحد، بينما تبدأ في نجران الساعة الثامنة مساء اليوم وتنتهي في الثانية فجر الأحد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، توقعت في تقريرها لطقس غدا الأحد، وجود سماء غائمة جزئيًا، قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات: الباحة، وعسير، وجازان ونجران، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة.

كما توقعت الأرصاد، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على منطقتي الرياض والشرقية، ويمتد تأثيرها إلى منطقة نجران، وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، فيما يكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

من جانبه، توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبد العزيز الحصيني، حالة ممطرة من مساء اليوم السبت، تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار الحصيني عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، إلى أن شدة الأمطار ستكون من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مكة ثم الرياض والشرقية، ودول الخليج العربي، مضيفًا أن أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية ستعيش أجواء شتوية ممطرة بما فيها العاصمة الرياض، مع انخفاض واضح في درجات الحرارة.

وأوضح خبير الطقس، أنه يتوقع أن يكون مقدار الانخفاض في درجات الحرارة من 6 إلى 8 درجات مئوية عما هي عليه اليوم السبت، كما يتوقع أن تستمر الموجة الباردة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

كما توقع الحصيني، أن تشمل الأمطار المحافظات الجنوبية للعاصمة الرياض، ناصحًا بارتداء الملابس الشتوية، قائلًا «البسوا وألبسوا عيالكم شتويًّا متوسطًا».