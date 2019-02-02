بعد وفاة شخص دهسًا.. الإطاحة بـ5 مواطنين شاركوا في مشاجرة بعرعر

أعلنت شرطة منطقة الحدود الشمالية، القبض على خمسة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، تورطوا في مشاجرة، نتج عنها دهس أحد المشاركين فيها.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية، إنه عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة يوم السبت ٢٧/ ٥/ ١٤٤٠ هـ باشر مركز شرطة عرعر الشرقي بلاغاً عن مشاجرة نتج عنها تعرض أحد المشاركين فيها للدعس مما نتج عنه وفاته بعد نقله إلى المستشفى.

وأكد المتحدث الإعلامي، أن رجال الامن تمكنوا من القبض على المتورطين في الجريمة، وهم خمسة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، وضبط المركبة المستخدمة في جريمة الدهس، حيث جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية.

وأكدت شرطة منطقة الحدود الشمالية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها .