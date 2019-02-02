شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي أمام الجنيه في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 2 فبراير2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- مع بداية موسم الأجازات يبحث المواطن السعودي على سعر العملة الوطنية في الدولة التى يقصدها ومن ضمن الدول التى يذهب إليها من أجل السياحة هى مصر لذا نستعرض في التقرير التالي سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المختلفة ببنوك جمهور مصر العربية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي، اليوم السبت، 4.69 جنيها للشراء، 4.72 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي، اليوم السبت، 4.71 جنيها للشراء، 4.73 جنيها للبيع، وذلك حسب البيانات الصادرة عن البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي، اليوم، 4.71 جنيها للشراء، 4.72 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن بنك مصر.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل الريال السعودي، اليوم السبت، 4.69 جنيها للشراء، 4.73 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن بنك قناة السويس.

سعر الريال السعودي فى البنك التجارى الدولى

سجل الريال السعودي، اليوم السبت، 4.67 جنيها للشراء، 4.72 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

سجل الريال السعودي، اليوم السبت، 4.66 جنيها للشراء، 4.71 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن بنك الإسكندرية.



سعر الريال السعودي أمام الجنيه في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 2 فبراير2019

