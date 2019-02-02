شكرا لقرائتكم خبر عن 105 أُسر تستفيد من مشروع ترميم «بر الإحساء» والان نبدء بالتفاصيل

استفادت 105 أُسر من مشروع الترميم بجمعية البر في محافظة الإحساء خلال عام 2018م، بتكلفة إجمالية نحو "1.479.917 ريال".

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية وليد بن خالد البوسيف، أن الجمعية تنفذ مشاريع الترميم لمنازل الأسر المستفيدة من الجمعية بإشراف ومتابعة إدارة البحث الاجتماعي، ويعتمد مشروع الترميم على أساس توفير حياة كريمة لهم وفق معايير يحددها فريق الترميم بالجمعية، ومن أهمها أن يكون المنزل ملكا للأسرة المستفيدة، وأن يكون المنزل صالحا للترميم وفق تقرير معتمد من مكتب هندسي، كما يجب أن تكون جميع الإصلاحات ضرورية ومهمة لسلامة المنزل وساكنيه، وأن يتولى المستفيد متابعة استصدار رخصة الترميم من الأمانة.

وتابع: "كما تقوم الجمعية بتأمين مسكن مؤقت للأسرة في الحالات الحرجة والطارئة إذا استلزم الأمر، أما في حال عدم انطباق الشروط أو أحد منها فإن الجمعية تساعد الأسرة في استئجار منزل".