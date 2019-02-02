شكرا لقرائتكم القبض على 5 مواطنين في الشمالية قتلوا شخصًا دهسًا في مشاجرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الشمالية

قبضت شرطة الحدود الشمالية على 5 مواطنين تورطوا في دهس شخص ووفاته إثر مشاجرة.

وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية بأنه عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة يوم السبت 27/ 5/ 1440هـ، باشر مركز شرطة عرعر الشرقي بلاغًا عن مشاجرة نتج عنها تعرض أحد المشاركين فيها للدعس؛ مما نتج عنه وفاته بعد نقله إلى المستشفى.

ولفت إلى أن رجال الأمن تمكنوا من القبض على المتورطين في الجريمة، وهم 5 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، كما تم ضبط المركبة المستخدمة في جريمة الدهس، وجرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية.

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