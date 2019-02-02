شكرا لقرائتكم الجوف عاصمة الطاقة المتجددة عبر مشروعي سكاكا ودومة الجندل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الجوف

أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن تنفيذًا لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للطاقة المتجددة، وتحقيق زيادة مستدامة لحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مصادر الطاقة في المملكة، ستصبح منطقة الجوف عاصمة للطاقة المتجددة من خلال مشروعي سكاكا للطاقة الشمسية ودومة الجندل لإنتاج الكهرباء باستغلال طاقة الرياح.

يذكر أن منطقة الجوف حظيت خلال الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتدشين مشروع سكاكا لاستغلال الطاقة الشمسية في منطقة الجوف، الذي يمثل أول مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة المنبثق من مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، ويهدف إلى زيادة مستدامة لحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مصادر الطاقة المُستخدمة في توليد الكهرباء في المملكة.

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