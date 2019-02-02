«العمل»: وقف خدمات منشأة «تموين غذائي» وظفت «بائعة آسيوية» في إحدى فروعها

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقفها خدمات منشأة متخصصة للتموين الغذائي، وظفت عاملة من إحدى الجنسيات الآسيوية، للعمل في البيع لدى إحدى فروعها في محل مخصص للتموين الغذائي.
وأوضحت الوزارة وقوفها ميدانياً على الموقع، وضبط المخالفات مع إيقاف خدمات المنشأة، لحين ضمان تصحيح المخالفات المرصودة بالكامل.
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