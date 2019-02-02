دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper شرطة الرياض تطيح بـ«طالب الأفلاج».. وتكشف هويته

أوضحت شرطة منطقة الرياض، اليوم السبت، أنها اتخذت الإجراءات النظامية بحق طالب ظهر في مقطع مصور وهو يحمل رشاشا داخل احد المدارس بالأفلاج، وذلك بعد القاء القبض عليه.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، في بيان لها، انه إشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لطالب يحمل سلاح رشاش داخل أحد المدارس، فقد باشرت الأجهزة الأمنية مهامها، حيث اسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال، عن تحديد هويته والقبض عليه.

وأضاف البيان، ان الطالب يبلغ من العمر 17 عاما، ويدرس بالمرحلة الثانوية بمركز ليلى بمحافظة الأفلاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

واكدت شرطة منطقة الرياض، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها .

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه أحد الطلاب يحمل سلاحًا، معبرين عن استيائهم من الواقعة.

كشفت مصادر خاصة لـ«عاجل»، أن الطالب كان يحمل السلاح بغرض الاحتفال، وأنه لم يوجد به ذخيرة.

وأشارت المصادر إلى أن إحدى المدارس الثانوية بالأفلاج بمنطقة الرياض، اقامت يوم الخميس المنصرم، يومًا مفتوحًا، وقام الطالب بإدخال سلاح رشاش بدون ذخيرة؛ لغرض الاحتفال به في احدى فقرات الحفل.

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ووجَّه النائب العام، اليوم السبت، بتحريك الدعوى الجزائية، بشأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من قيام طالب بحيازة ما يشتبه أن يكون سلاحًا ناريًّا داخل إحدى المدارس.

وأوضح بيان للنيابة العامَّة، أنه بناء على ما تقتضيه وتستوجبه المصلحة العامة، فإن النائب العام وجَّه بتحريك الدعوى الجزائية وفق المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية.

كما وجَّه النائب العام بمباشرة إجراءات الاستدلال وفق المادة 24 و27 و28 من ذات النظام، والتحقق من صحة المقطع المذكور ونسبته لمن ظهر فيه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وكانت النيابة العامة، أكدت في وقت سابق، أن حيازة السلاح الناري الفردي أو ذخيرته من دون ترخيص، تعد جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى 18 شهرًا.

وأشارت إلى أن العقوبة تشمل أيضًا غرامة لا تزيد على 6 آلاف ریال أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وذلك وفقًا للمادة الـ40 من نظام الأسلحة والذخائر.

وقالت النيابة العامة إن «كل من ثبت حمله سلاحًا حربيًّا أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه يعاقب بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة، وبغرامة تصل إلى 150 ألف ريال».

كما دعت وزارة الداخلية، المواطنين، في يونيو 2018، إلى ترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر غير نظامية؛ وذلك تجنبًا للعقوبات الواردة في هذا الشأن.