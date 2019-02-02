مصادر: خطاب السماح بالمشروبات الكحولية مفبرك ومزوّر

علمت "سبق" أن الخطاب المتداول عن إبلاغ المطاعم والمقاهي والفنادق حول إمكانية تقديم المشروبات التي تحتوي على الكحول وتخصيص أماكن خاصة لهذا الأمر، خطاب مفبرك مزوّر.
وبيّنت المصادر أن طريقة تزوير الخطاب واضحة، وبإمكان أي شخص اكتشافها؛ وذلك من خلال كتابة "سعادة" وزير الداخلية، بدلاً من كلمة "سمو" وزير الداخلية المعتمدة في المخاطبات الرسمية.
وشددت المصادر على أن إنتاج مثل هذه المواد المزورة وتداولها وإرسالها، يعتبر جريمة يعاقب عليها النظام.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.