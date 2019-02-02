أكدت الشؤون الصحية بجازان، أنها اتخذت الإجراءات النظامية ضد عدد من المراجعين، الذين ظهرو في مقطع فيديو وهم يعتدون على أحد موظفي السلامة بمستشفى بيش العام؛ موضحة أنها رفعت للجهات المعنية.
وتفصيلاً، قالت "صحة جازان": "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر اعتداء عدد من المراجعين على أحد منسوبي الأمن والسلامة بمستشفى بيش العام؛ وعليه توضح صحة جازان أنه تم استقبال مريض، وعند تقديم الخدمة الطبية له بقسم الطوارئ والحوادث، تجمّع عدد من المرافقين للمريض داخل غرفة الطوارئ والحوادث".
وتابعت "صحة جازان" في بيانها، القول: "وعند طلب حارس الأمن من المرافقين الخروج من غرفة الطوارئ والحوادث منعاً للازدحام، قام ٦ أشخاص بالاعتداء عليه بالضرب والتصوير والهروب من المستشفى، ومن ثم نشر مقطع الاعتداء في مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضافت: "تم تحرير محضر بالواقعة والرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حالة الاعتداء، وكذلك التصوير داخل منشأة حكومية".
وأكدت "صحة جازان" للمرضى والمراجعين، أن هناك طرقاً نظامية لاتباعها في حالة وجود شكوى أو ملاحظة على إحدى المنشآت الصحية أو منسوبيها، عن طريق الرقم الموحد للبلاغات والملاحظات والاستشارات بالوزارة 937؛ حيث يتم التعامل مع الشكاوى والملاحظات باهتمام.
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كانت هذه تفاصيل خبر شجار جماعي بمستشفى بيش و"الصحة" تتوعد "ضرب وتصوير وهروب ونشر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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