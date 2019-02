شجار جماعي بمستشفى بيش و"الصحة" تتوعد "ضرب وتصوير وهروب ونشر"

دبي - بواسطة محمد فارس © Momen Faiz/NurPhoto A Saudi Arabia flag flies on top of the Saudi Arabian consulate in Istanbul on October 16, 2018 after Turkish forensic police and investigation delagation left the consulate. - Turkey's foreign minister on October 13 accused Saudi Arabia of failing to cooperate in the probe into the disappearance of journalist Jamal Khashoggi at its consulate in Istanbul, calling on Riyadh to grant access to Turkish investigators.(Photo by Momen Faiz/NurPhoto via Getty Images)

أكدت الشؤون الصحية بجازان، أنها اتخذت الإجراءات النظامية ضد عدد من المراجعين، الذين ظهرو في مقطع فيديو وهم يعتدون على أحد موظفي السلامة بمستشفى بيش العام؛ موضحة أنها رفعت للجهات المعنية.

وتفصيلاً، قالت "صحة جازان": "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر اعتداء عدد من المراجعين على أحد منسوبي الأمن والسلامة بمستشفى بيش العام؛ وعليه توضح صحة جازان أنه تم استقبال مريض، وعند تقديم الخدمة الطبية له بقسم الطوارئ والحوادث، تجمّع عدد من المرافقين للمريض داخل غرفة الطوارئ والحوادث".

وتابعت "صحة جازان" في بيانها، القول: "وعند طلب حارس الأمن من المرافقين الخروج من غرفة الطوارئ والحوادث منعاً للازدحام، قام ٦ أشخاص بالاعتداء عليه بالضرب والتصوير والهروب من المستشفى، ومن ثم نشر مقطع الاعتداء في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "تم تحرير محضر بالواقعة والرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حالة الاعتداء، وكذلك التصوير داخل منشأة حكومية".

وأكدت "صحة جازان" للمرضى والمراجعين، أن هناك طرقاً نظامية لاتباعها في حالة وجود شكوى أو ملاحظة على إحدى المنشآت الصحية أو منسوبيها، عن طريق الرقم الموحد للبلاغات والملاحظات والاستشارات بالوزارة 937؛ حيث يتم التعامل مع الشكاوى والملاحظات باهتمام.