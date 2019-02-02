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محمد بن مسعود - الدمام - أنهى نادي الرائد برئاسة فهد المطوع إجراءات التعاقد مع اللاعب خالد الغامدي بنظام الإعارة قادمًا من نادي النصر حتى نهاية الموسم الحالي.
وكان الغامدي قد أثار الرأي العام قبل نحو أسبوعين بتصريحات فضائية هاجم من خلالها المدير التنفيذي خالد البريكي، وذلك بحجة منعه من الدخول للتمارين وعدم منحه الفرصة لمقابلة رئيس النادي ومدرب الفريق الجديد، الأمر الذي أكد تأزم العلاقة بين الطرفين ليتضح حتمية خروج اللاعب من النادي الذي مثله المواسم الثمانية الماضية.
الغامدي للرائد بنظام الإعارة حتى نهاية الموسمعبدالله الشهري الخليج 365 2019-02-02
أنهى نادي الرائد برئاسة فهد المطوع إجراءات التعاقد مع اللاعب خالد الغامدي بنظام الإعارة قادمًا من نادي النصر حتى نهاية الموسم الحالي.
وكان الغامدي قد أثار الرأي العام قبل نحو أسبوعين بتصريحات فضائية هاجم من خلالها المدير التنفيذي خالد البريكي، وذلك بحجة منعه من الدخول للتمارين وعدم منحه الفرصة لمقابلة رئيس النادي ومدرب الفريق الجديد، الأمر الذي أكد تأزم العلاقة بين الطرفين ليتضح حتمية خروج اللاعب من النادي الذي مثله المواسم الثمانية الماضية.
02 فبراير 2019 - 27 جمادى الأول 1440
09:53 PM
أنهى نادي الرائد برئاسة فهد المطوع إجراءات التعاقد مع اللاعب خالد الغامدي بنظام الإعارة قادمًا من نادي النصر حتى نهاية الموسم الحالي.
وكان الغامدي قد أثار الرأي العام قبل نحو أسبوعين بتصريحات فضائية هاجم من خلالها المدير التنفيذي خالد البريكي، وذلك بحجة منعه من الدخول للتمارين وعدم منحه الفرصة لمقابلة رئيس النادي ومدرب الفريق الجديد، الأمر الذي أكد تأزم العلاقة بين الطرفين ليتضح حتمية خروج اللاعب من النادي الذي مثله المواسم الثمانية الماضية.
، الغامدي للرائد بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم ،
المصدر : الخليج 365
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