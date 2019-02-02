، مشاجرة جماعية تنهي حياة شاب في عرعر.. "5" مواطنين شاركوا في دهسه ،

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باشر مركز شرطة عرعر الشرقي بلاغًا عن مشاجرة، نتج منها تعرُّض أحد المشاركين فيها للدهس؛ ما أدى إلى وفاته بعد نقله إلى المستشفى. وقد تمكن رجال الأمن من القبض على المتورطين في الجريمة، وهم خمسة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر.
من جانبه، صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية، العميد عويد مهدي العنزي، بأنه عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة اليوم السبت باشر مركز شرطة عرعر الشرقي بلاغًا عن مشاجرة انتهت بدهس أحد المشاركين فيها؛ ما نتج من ذلك وفاته بعد نقله إلى المستشفى، وتم ضبط المركبة المستخدمة في جريمة الدهس، وجرى إيقاف الجناة، ومباشرة الإجراءات النظامية.
وأكدت شرطة منطقة الحدود الشمالية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
مشاجرة جماعية تنهي حياة شاب في عرعر.. "5" مواطنين شاركوا في دهسهبندر الدغمي الخليج 365 2019-02-02
باشر مركز شرطة عرعر الشرقي بلاغًا عن مشاجرة، نتج منها تعرُّض أحد المشاركين فيها للدهس؛ ما أدى إلى وفاته بعد نقله إلى المستشفى. وقد تمكن رجال الأمن من القبض على المتورطين في الجريمة، وهم خمسة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر.
من جانبه، صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية، العميد عويد مهدي العنزي، بأنه عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة اليوم السبت باشر مركز شرطة عرعر الشرقي بلاغًا عن مشاجرة انتهت بدهس أحد المشاركين فيها؛ ما نتج من ذلك وفاته بعد نقله إلى المستشفى، وتم ضبط المركبة المستخدمة في جريمة الدهس، وجرى إيقاف الجناة، ومباشرة الإجراءات النظامية.
وأكدت شرطة منطقة الحدود الشمالية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
02 فبراير 2019 - 27 جمادى الأول 1440
09:46 PM
شرطة الشمالية أكدت أنها ستنفذ الأنظمة بقوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها
باشر مركز شرطة عرعر الشرقي بلاغًا عن مشاجرة، نتج منها تعرُّض أحد المشاركين فيها للدهس؛ ما أدى إلى وفاته بعد نقله إلى المستشفى. وقد تمكن رجال الأمن من القبض على المتورطين في الجريمة، وهم خمسة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر.
من جانبه، صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية، العميد عويد مهدي العنزي، بأنه عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة اليوم السبت باشر مركز شرطة عرعر الشرقي بلاغًا عن مشاجرة انتهت بدهس أحد المشاركين فيها؛ ما نتج من ذلك وفاته بعد نقله إلى المستشفى، وتم ضبط المركبة المستخدمة في جريمة الدهس، وجرى إيقاف الجناة، ومباشرة الإجراءات النظامية.
وأكدت شرطة منطقة الحدود الشمالية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
، مشاجرة جماعية تنهي حياة شاب في عرعر.. "5" مواطنين شاركوا في دهسه ،
المصدر : الخليج 365
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